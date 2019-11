Vom Erzählen und nicht erzählen

Die Zeit verfliegt und schon kommt diese Kolumne bereits an ihr Ende. Mir fällt vor allem auf, worüber ich noch nicht geschrieben habe. Über das Chrämerhuus, das gleichermassen gemütliche wie inspirierende Kulturzentrum, zum Beispiel. Es war der erste Ort, den ich in Langenthal aufgesucht habe, nachdem ich meine Koffer abgestellt hatte. Über die hohen Bordsteine, die mich anfangs sehr gewundert haben und über Fotos von Hochwasser, die ich gesehen hatte. Über die Langete, an der ich entlangspaziert bin.