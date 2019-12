Viele Stimmbürger blieben lieber zuhause

Mit dem Jahreswechsel verschwindet wieder eine Gemeinde von der Karte des Oberaargaus: Wolfisberg fusioniert mit Nachbar Niederbipp. Der Zusammenschluss schlug sich auch auf die Teilnahme an der Gemeindeversammlung nieder: Die Anwesenden wurden nicht einmal mehr gezählt. Ums Eingemachte ging es ohnehin erst an der Versammlung ein paar Tage später in Niederbipp, wo die Wolfisbergerinnen und Wolfisberger bereits teilnehmen und mitbestimmen konnten.