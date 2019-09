Verein Choreo gegründet

«Am Anfang stand das Altersleitbild der Region Oberaargau Ost», erklärte Thomas Eggler, Vorsteher des Sozialamts der Stadt Langenthal und Vorsitzender der vorbereitenden Steuergruppe, den rund dreissig anwesenden Gründungsmitgliedern und Gästen in Bützberg. Er zitierte aus dessen Vorwort, wonach die darin vorgeschlagenen Massnahmen Voraussetzungen für ein gutes Leben aller Menschen in sämtlichen Lebensabschnitten schaffen sollen. Das Alter beginne nicht erst mit 70, sondern sei ein generationenübergreifendes Thema, so Eggler weiter. Zwar hätten Netzwerktreffen und weitere Anlässebereits stattgefunden, mit der Gründung des Vereins Choreo entstehe nun jedoch ein Dach und damit mehrVerbindlichkeit.