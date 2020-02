«Uns ging es nie um die Rendite»

Als Thomas Winistörfer vor einem Jahr der 28. Fasnachtsuhr den Feinschliff verpasste, ahnte er noch nicht, dass dies seine letzte Serie sein würde. Nun, kurz vor dem Fasnachtsbeginn, sitzt er an einem Tisch in seinem Langenthaler Atelier, die Sammleruhr vom letzten Jahr an seinem linken Handgelenk, und sagt: «Jetzt ist Schluss. Die Kollektion ist vollendet.»