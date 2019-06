Über eine Million im Eigenkapital

«Wir haben heute vor allem die Rechnung 2018, die wir anschauen», so Gemeindepräsident Peter Wegmüller in seinen Begrüssungsworten zur Gemeindeversammlung im Buesu-Saal im Schulhaus. 23 von 159 Stimmberechtigten (11,7 Prozent) nahmen an der «Sommergmeind» mit vier Traktanden teil. «Wie 2017 können wir auch 2018 ein erfreuliches Resultat vermelden», erklärte Wegmüller. «Wir stellen fest, dass wir mit den Verwaltungskosten bei den Ausgaben von 2012 sind.»