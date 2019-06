Über 40 Jahre für die Buchser Oberstufe

Für Stefan Achermann und Urs Bosshard ist der Schulschluss 2019 ein ganz besonderer: Nach mehr als 40-jähriger Tätigkeit als Klassenlehrer an der Oberstufe in Herzogenbuchsee begeben sich die beiden jetzt in den Ruhestand.

Wie die Schule mitteilt, haben zwei Generationen oder je gegen 500 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Verbandsgebiet der Oberstufe in dieser Zeit ihre Schullaufbahn in einer der Klassen von Urs Bosshard und Stefan Achermann durchlaufen.

Nicht selten seien heute die Eltern an den Elternanlässen die Schüler von damals, als die beiden ihre Lehrtätigkeit in Herzogenbuchsee aufnahmen. Nun, bevor die dritte Generation vor den Türen der Schule steht, beginnt für die beiden Lehrer ein neuer Lebensabschnitt.