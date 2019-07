Tokjo vermittelt keine Jobs mehr

Wenn sich Jugendliche in den Ferien ihr Taschengeld aufbessern wollen, dann kann es sein, dass sie sich an eine Jobbörse wenden. So können sie erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln. Einen solchen ersten Schritt in die Arbeitswelt bot seit Sommer 2012 auch die Kinder- und Jugendfachstelle Region Langenthal (Tokjo) an. Ihre Jobbörse richtete sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Letzte Woche aber nun teilte Tokjo auf ihrer Website mit, dass das Angebot eingestellt worden sei.

War also das Interesse zu gering? Matthias Ott von Tokjo verneint: «Die Jugendlichen haben sich sehr wohl für die Jobbörse interessiert.» Doch leider habe es für sie zu wenig Angebote von Privatpersonen oder Firmen gegeben. Die Jugendlichen in der Kartei zu behalten, ohne Aussicht auf einen Job, das sei aber ungerecht, findet Ott. Weshalb sich Tokjo entschlossen habe, das Angebot zu streichen. «Wir wollen den Jugendlichen nicht Hoffnung machen und sie dann aber enttäuschen müssen.» Die Vermittlungsquote sei einfach zu gering.

Grosser Aufwand

Am Anfang habe Tokjo noch mehr Jobs anbieten können, erzählt Matthias Ott. Zu Spitzenzeiten hatte sie rund 75 Jugendliche in ihrer Datenbank registriert. Bald einmal machte sich aber eine Abwärtstendenz bemerkbar. Schon vor drei Jahren schrieb diese Zeitung, dass sich nur für knapp die Hälfte der damals rund 50 registrierten Jugendlichen ein Job finden liess. Weil eben das Angebot von Arbeitgebern noch zu klein war. Doch die Situation ist seither nicht besser geworden. Im Gegenteil: Das Ungleichverhältnis sei danach sogar eher noch grösser geworden, sagt Matthias Ott.

Tokjo hat in den letzten Jahren gleich mehrere Reaktivierungsversuche gestartet. So habe man zum Beispiel Flyer verteilt, sagt Ott. Auch in den Dorfzeitungen sei man präsent gewesen. «Der Aufwand, um neue Jobanbieter zu finden, war relativ gross.» Jeder Reaktivierungsversuch habe zwar kurzfristig eine Verbesserung gebracht, die Nachfrage sei aber jeweils rasch wieder abgeflacht. Klassische Arbeiten, die Tokjo vermittelt hat, waren zum Beispiel Rasenmähen, Kellerräumungen oder Baby- sowie Hundesitting.

Es gibt noch Hoffnung

In dieser Form könne die Jobbörse nicht mehr weitergeführt werden, teilt Tokjo mit. Ganz gestorben ist das Angebot damit aber noch nicht. «Wir pausieren vorerst nur», sagt Ott. Es gebe immer noch die Hoffnung, die Börse irgendwann wieder reaktivieren zu können. Wann und in welcher Form, das sei zum heutigen Zeitpunkt aber noch komplett offen. Ein Neustart noch in diesem Jahr sei jedenfalls unrealistisch, so Ott.

Tokjo steht den Jugendlichen auch weiterhin bei der Jobsuche beratend zur Seite, etwa wenn es um Vertragsausarbeitungen geht. Zudem tritt die Kinder- und Jugendfachstelle weiterhin selbst als Arbeitgeberin auf und bietet den Jugendlichen kleinere Jobs an. Pendente Anfragen für die Jobbörse werden übrigens noch abgeschlossen. Zuletzt waren in der Datenbank 40 Jugendliche registriert.

Auch an anderen Orten harzt es

Dass es Jobbörsen schwer haben, mit dieser Erkenntnis steht Tokjo übrigens nicht allein da: So wurde zum Beispiel in Bettenhausen vorigen Sommer eine Jöbli-App für Jugendliche lanciert. Auch diese harzt aber, weil die Nutzer respektive die Anbieter fehlen (wir berichteten). Und auch die Jobbörse der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Region Herzogenbuchsee serbelt schon seit längerer Zeit. Sie vermittelt derzeit, wie eine Nachfrage zeigt, keine Jobs.

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau