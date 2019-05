Start-Up will bis Ende Jahr 800 Auto-Abos verkaufen

Die Neonröhren leuchten. Es riecht nach Autowerkstatt. Am Boden markieren gelbe Linien Parkfelder. Die Autos in der Industriehalle sind nach Modellen geordnet: Seat Ibiza, VW Tiguan, Ford Ka. Und mittendrin steht Léa Miggiano (24). Sie ist Mitgründerin von Carvolution. Das Start-up in Bannwil bietet Autoabos an. Die Idee: Nutzerinnen und Nutzerabonnieren Autos. Mindestlaufzeit sind drei Monate. Die Mitarbeitenden von Carvolution kümmern sich um Service, Pneuwechsel, Versicherung. Bis aufs Tanken ist im Abo alles inbegriffen. «Wir wollen alles eliminieren, was mühsam ist», sagt Miggiano.