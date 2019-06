Sieger trotz Niederlage

Es hat gerade knapp nicht gereicht: Mit 9:10 verlor der Inlinehockey-Club Down Shakers gegen den SC Langenthal an einem Showmatch in Oberbipp. Dennoch kein tragisches Ergebnis für den Shakers-Trainer Patrick Lüthi: «Der Spass steht ja bei solchen Anlässen im Vordergrund.» Man habe immerhin gut aufholen können, nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich von den Langenthaler Cracks abgehängt worden sei.