Sie hilft dem Vorstellungsvermögen nach

Die Wohnung von Ingrid Abt ist geschmackvoll eingerichtet. Sie liebt alte Möbel, die in den weissen, hellen Räumen Akzente setzen. Als Home-Stagerin würde sie ihr Zuhause jedoch nicht zum Vorbild nehmen. Zu persönlich sei dieses, nicht jeder möchte so wohnen. Home-Stager richten Wohnungen ein, die vermietet oder verkauft werden sollen. «Ich muss möglichst viele Interessierte ansprechen», erklärt Ingrid Abt. Deshalb müsse die Einrichtung neutral sein, vergleichbar mit einem Hotelzimmer, in dem sich auch alle wohlfühlen sollen.