Schrittweise zum Seniorenzentrum

Die Eröffnungsfeier fand bereits am Samstag statt, mit dem Monatsbeginn wurde der Chäsi nun auch offiziell wieder Leben eingehaucht: Mit einer Physiopraxis und einem Coiffeursalon ist in der ehemaligen Käserei wieder Gewerbe eingezogen. Auch der interne Gemeinschaftsraum für die Senioren ist fertiggestellt — benutzt wird er voraussichtlich ab Sommer 2020, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner in den Neubau einziehen werden, der südlich der Chäsi entsteht.

Das dreistöckige Gebäude wird elf Seniorenwohnungen umfassen, die altersgerecht gebaut sind: Konsequent schwellenlos, mit rutschfesten Bodenbelägen und Haltegriffen. Zudem sind sie mit den benötigten Apparaten und Notrufgeräten ausgerüstet.

Seit gut einem Jahr wird flott gebaut. Im Vorfeld des Projekts kam es jedoch zu einigen Diskussionen: Als zu hoch wurde die Beteiligung der Gemeinde eingestuft, zu wenig sei über die Investoren informiert worden — phasenweise erschien es unklar, ob an der Obisgasse überhaupt etwas gehen würde. Letztlich erteilte die Gemeindeversammlung im Juni 2017 aber doch noch grünes Licht.

Anstelle der finanziellen Beteiligung der öffentlichen Hand erfolgten ein Landverkauf zu Vorzugsbedingungen sowie ein Landabtausch. Dank dieser vom Gemeinderat vorgelegten Kompromisslösung konnte im Frühling 2018 mit dem Rückbau des maroden Einfamilienhauses und des Käsereischöpflis begonnen werden. Die Kosten für das gesamte Projekt der Firma Perrot Immo AG werden auf rund 4,79 Millionen Franken beziffert.

