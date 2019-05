Rote Köpfe wegen des gelben Riesen

«Ich habe viel Herzblut gespürt», meinte Bernhard Büchler, der Leiter Region Mittelland, zum Schluss der Veranstaltung. Es war dies eine vorteilhafte Umschreibung dessen, was ihm und seinen Kollegen von der Post am Dialoganlass in der Mehrweckhalle entgegengeschlagen ist. Spüren liessen ihn die Kunden vor allem Verärgerung und Enttäuschung. Darüber, dass der gelbe Riese seine Filiale in Bützberg schliesst und seine Dienstleistungen neu über eine Agentur anbietet: in der Bäckerei Felber an der Bernstrasse, schräg gegenüber der heutigen Poststelle.