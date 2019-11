Reisen im Zeitalter des Smartphones

Das Huttwiler Fotografenpaar Rolf Sutter und Uschi Bernet wollte Hongkong, Thailand und Kambodscha abseits der Touristenströme erkunden. Und dann das: An einem von den Massen noch nicht überrannten Strand hat ein fliegender Händler sein Fahrrad abgestellt. Übermannshoch ist es mit Schwimmhilfen aus Plastik beladen. Der Händler kauert in deren Schatten und unterhält sich am Smartphone.