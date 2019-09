Prallvolle Kühlschränke statt überfüllte Mülleimer

Nach dem üppigen Gelage bleiben Abfallberge zurück – das war früher bei grösseren Veranstaltungen öfters der Fall. Mittlerweile aber hält sich dieses Problem, etwa dank Mehrweggeschirr, in Grenzen. Beim ersten Streetfood Festival in Langenthal kam es sogar noch besser: Die übrig gebliebenen Lebensmittel der fünfzig Essensstände landeten nicht im Müll, sondern im Kühlschrank der «Restessbar» an der Käsereistrasse 4.