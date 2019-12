Parlament mit klaren Voten beim Klimaschutz

Befindet sich die Stadt Langenthal in einem Klimanotstand? Die Haltungen im Stadtrat waren gespalten. Kein Wunder, brachten sich die Mitglieder von links bis rechts engagiert und kontrovers in die Diskussion ein. Die Klimadebatte bewegt. Und sie bewegte auch das Langenthaler Parlament. Denn der Gemeinderat beantragte, ein eingereichtes Jugendpostulat für erheblich zu erklären, das in der Stadt den Klimanotstand ausrufen will.