Oldtimer und Schnäppchen in der Vehfreude

Einen Käsekeller gibt es in der Liegenschaft an der Ahornstrasse 21 in Eriswil immer noch, 175 Jahre nachdem dort die Käserei Hinterdorf erstmals Milch verarbeitet hatte. Florian Rau, seit 2017 Besitzer, hat in diesem die originalen Lagergestelle belassen. Allerdings reifen darauf keine Emmentaler mehr. Rau benützt sie für seine Brockenstube, wie die anderen Keller, die er neu eingerichtet hat. Das Herzstück seines neuen Betriebs allerdings befindet sich im Erdgeschoss: Zwischen Oldtimern und anderen Antiquitäten kann man dort jetzt einkehren. 30 Sitzplätze hat es dort, 25 weitere vor dem Haus, wo man sich von ihm und seiner Mitarbeiterin Daniela Kohler im Oldtimerbistro verwöhnen lassen kann.

Emmentaler in Tschäppel

Sang- und klanglos hatten sich zuvor die Käser aus der Liegenschaft verabschiedet. 2003, als der Milchkonzern Emmi zahlreichen Emmentaler-Produzenten den Liefervertrag kündigte, schlossen sich die beiden Eriswiler Genossenschaften mit der von Tschäppel zusammen. Diese war ihrerseits ebenfalls bereits ein Fusionsprodukt aus den Genossenschaften Tschäppel und Gommen. Im Hinterdorf wurde zuletzt noch ein Laden betrieben. Emmentaler lassen die Eriswiler Landwirte heute noch in Tschäppel produzieren.

Käselager-Gestelle umgenutzt: Blick in die Brockenstube im Keller. Foto: Franziska Rothenbühler

Florian Rau, ehemaliger Bankangestellter, verspricht sich von der neuen Kombination in der ehemaligen Käserei, unterschiedliche Interessen anzusprechen. Geöffnet sind Bistro und Brocki vorerst nur am Freitag und Samstag. Der Start ist gelungen: Rund 500 Personen konnte Florian Rau am vergangenen Samstag an der Eröffnung begrüsssen. Und beim Gang durch die Brocki weist er immer wieder auf erste Lücken hin, die erste Schnäppchenkäufe hinterlassen haben.

«Günstige, bezahlbare Altertümer stehen im Zentrum meiner Brockenstube.»Florian Rau

Das Eriswiler Lokal ergänzt Florian Raus Eventmuseum mit Oldtimersammlung in einer ehemaligen Garage in Wasen. Dieses zeigt er auf Anfrage. Dort betreibt er auch einen Handel mit Mofas und Oldtimern. Daneben erledigt er Kleintransporte und Umzüge und räumt Wohnungen. Aus dieser Tätigkeit ist das Sammelsurium in den Kellern der ehemaligen Käserei entstanden. Günstige, bezahlbare Altertümer stünden dort im Zentrum, erklärt er seine Brocki-Philosophie.

Nur zwei sind noch älter

Mit Gründungsjahr 1844 gehört Eriswil Hinterdorf zu den ältesten Käsereien in der Region Huttwil. Lediglich Auswil und Kleindietwil waren noch fünf respektive vier Jahre früher entstanden. Im Dorf am Ahorn geht die Käserei auf Handelsleute Schmid zurück, deren Bauten noch heute das Dorfzentrum prägen. Bekannt waren sie zwar vor allem für ihre Leinwand, die sie in Eriswil und seiner Umgebung weben liessen. Doch bereits 1810 verkauften sie «Filasse de lin, toiles, linge de table, huile, amidon, ris, fromages et autres produits de pays en gros», also versponnenes Leinen, Tücher, Tischwäsche, Öl, Stärke, Reis, Käse und andere Landesprodukte en gros, und zwar in halb Europa.

Käse wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Emmental noch von Kühern auf den Alpen hergestellt. Diese lebten bereits in einer Arbeitsteilung mit den Landwirten im Tal: Im Sommer bestiessen sie die Alpen, im Winter fütterten sie ihre Herden auf Talbetrieben durch, die für sie in der warmen Jahreszeit Heuvorräte angelegt hatten.

Feine Nasen merken nichts

1815 eröffnete der Stadtberner Rudolf Emanuel Effinger von Wildegg in Kiesen die erste Talkäserei und erbachte damit den Nachweis, dass auch «feinste Berliner und Petersburger Nasen» keinen Unterschied zwischen auf der Alp und im Tal hergestelltem Käse feststellen konnten. Die Formulierung stammt vom Lützelflüher Dichterpfarrer Albert Bitzius, der mit seiner «Käserei in der Vehfreude» eine plastische Schilderung aus der Gründerzeit der Emmentaler Talkäsereien hinterlassen hat.

1825 berichtet der Sumiswalder Pfarrer Rudolf Fetscherin, dass in Affoltern und Waltrigen ebenfalls erste Versuche mit der Verarbeitung der Milch im Unterland unternommen wurden. Das verwundert nicht, stammte doch von dort das Käsehandelshaus Sommer, eines der grössten aus der Frühzeit. Auch es war ursprünglich im Tuchhandel tätig gewesen und belieferte unter anderem die grosse Schweizer Handelsmesse in Zurzach.

«Jährlich wurde eine ungeheure Menge Käse exportiert, vorzüglich nordwärts, nach Polen, Preussen, Russland.»Pfarrer Rudolf Fetscherin, Sumiswald, 1825

Es stammte aus Eggerdingen, verlegte seinen Betrieb später aber ins verkehrstechnisch günstigere Häusernmoos. Fetscherin erwähnt, das Handelshaus Sommer habe «jährlich eine ungeheure Menge Käse vorzüglich nordwärts, nach Polen, Preussen, Russland» exportiert. Eingekauft hatte es diese unter anderem auf den Sumiswalder Alpen.

Händler und Landwirte

In Eriswil brach die Zeit der «Vehfreude» also 1844 aus. Zwei Vertreter der Familie Schmid gründeten mit drei Bauern und dem Gemeindeschreiber die Gesellschaft. Der eine, Andreas, stellte auch das Gebäude für die Käserei zur Verfügung, das sogenannte Hauptmannhaus. Der andere, Gottfried, wurde erster Hüttenmeister, also Präsident. 1856 konnte die Käsereigenossenschaft die Liegenschaft kaufen.

Ein Bisschen Käserei-Groove ist auch im Bistro erhalten geblieben. Foto Christine Rothenbühler

Aus dem Jahr 1847 hat sich ein Verzeichnis der Milchlieferanten erhalten. Es waren inzwischen bereits zwanzig. Die drei grössten stammten alle aus der Familie Schmid, die also neben ihrem Handel auch Landwirtschaft betrieb. Sie lieferten allein ein Drittel der verkästen Milch. Daraus wurden 32000 Kilo Käse hergestellt.

Verdoppelung in acht Jahren

Aufmerksam beobachtet hat das Aufkommen der Talkäsereien auch Eduard Kernen, Regierungsstatthalter des Amtsbezirks Trachselwald. In seinen Jahresberichten hielt er von 1851 bis 1858 sogar die Produktionsmengen pro Gemeinde fest. Für Eriswil belegen diese Zahlen eine Stagnation, hingegen verdoppelte sich in den vier Gemeinden der Region Huttwil, die damals zu seiner Verwaltungseinheit gehörten, die produzierte Käsemenge in diesen acht Jahren. Sein Vorgänger Karl Karrer hatte 1848 im ganzen Amtsbezirk neben 13 Alpen bereits 20 Dorfkäsereien gezählt.

Karrer ist es auch, der den Einfluss des neuen Exportartikels auf die Landwirtschaft beschrieb: «Die Käseproduktion steht in enger Verbindung mit der einträglichen Bebauung des Landes; sie ist ein kräftiges Mittel für dessen Verbesserung; sie vermehrt die Getreideproduktion, indem durch die Einführung neuer Grasarten Stücke Land, welche bisher bloss als Weide benutzt wurden, jetzt urbar gemacht, mit solchen Grasarten bepflanzt und in der Folge der dadurch vermehrten Düngerproduktion auch zum Getreidebau tauglich gemacht werden.»

Nach Burgdorf

In Eriswil erhöhte sich die Zahl der Milchlieferanten bis 1869 auf 45. Im Folgejahr wurde im Vorderdorf eine zweite Käserei gegründet. 1943 baute die Genossenschaft Hinterdorf die heutige Käserei. Zehn Jahre später errichtete auch die Käserei Vorderdorf einen Neubau. In beiden Liegenschaften wird heute nicht mehr gekäst. Aus Eriswil verschwunden ist auch das Leinwandhandelshaus Schmid. Bereits zur Zeit, als es seine Liegenschaft in Hinterdorf an die Käsereigenossenschaft verkauft hatte, begann es, seine Produktion nach Burdorf zu verlegen.

Öffnungszeiten: Freitag 8.30–11.30 und 13.30–23.30 Uhr (Brocki schliesst um 17.30 Uhr), Samstag 8.30–11.30 und 13.30–17.30 Uhr.

