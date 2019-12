«Noch nie in meinem Leben war ich so alt, wie ich es jetzt bin»

2019 stand für mich unter guten Vorzeichen. Im November ’18 gewann ich im Team die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften – den relevantesten Preis, den man in meiner Disziplin gewinnen kann. Die Vorzeichen bestätigten sich: Im Frühjahr gewann ich mit meinen schweizerdeutschen Texten einen Poetry Slam in New York; später wurde ich gar an ein Poesie-Festival nach Moçambique eingeladen – was für eine erste Jahreshälfte!