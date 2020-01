Nicht mehr wie ein Fisch auf der Karte

Wären Langenthal und Obersteckholz keine Gemeinden, sondern Unternehmen, man könnte durchaus sagen: Der Grosse schluckt den Kleinen. Langenthals Stadtpräsident Reto Müller (SP) nimmt ebenfalls das Wort Übernahme in den Mund. Er meint das allerdings keineswegs despektierlich – vielmehr bezieht er es auf politische und rechtliche Vorgänge bei einer möglichen Fusion der beiden Gemeinden. Die Stimmbürger entscheiden an beiden Orten am 9. Februar über den Zusammenschluss.