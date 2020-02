Oft heisst es, je früher man etwas lernt, desto leichter fällt es einem. Das mag zwar nicht für alle Lebensbereiche stimmen, aber gerade in der Musik hat Vorteile, wer möglichst früh beginnt. Beim neuen Angebot der Oberaargauischen Musikschule Langenthal soll aber nicht das Üben im Vordergrund stehen, sondern der Spass. Gleichzeitig will sie den Eltern damit die Möglichkeit bieten, ihr Kind für zwei Stunden in betreute Obhut zu geben. Deshalb startet im August dieses Jahres die Spielgruppe Zauberklang.