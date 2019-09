Musik aus beseelter Tiefe 

Der Konzertchor Oberaargau ist bekannt für seine homogene Klangkultur, und dies bezeugte er gleich zu Beginn des Konzertes in der Klosterkirche St. Urban mit der auswendig vorgetragenen «Cantique de Jean Racine» von Gabriel Fauré. Eindrücklich, wie geschlossen sich die rund achtzig Sängerinnen und Sänger mit dem Werk identifizierten, für das der 19-jährige Fauré seinen ersten Kompositionspreis erhalten hatte. Weihevoll getragen erblühten die vokalen Linien über dem fein mitgehenden instrumentalen Grund. Sie liessen so die tröstliche Sphäre aufscheinen, in der der Komponist sein Requiem mehr als zwanzig Jahre später unter dem Eindruck des Todes seines Vaters prägte.