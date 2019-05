Mit viel Gespür am Stein

Der Lärm des Presslufthammers ist irreführend: Was Daniel Studer am Steingemäuer der St.-Katharinen-Kapelle durchführt, ist letztlich Feinarbeit. Der Steinmetz fräst an der Oberfläche der Fenstereinfassung, bricht wo nötig kleine Stücke heraus. Der Kalkstein ist stellenweise in schlechtem Zustand, aber die problematischen Stellen sind nicht immer sichtbar. Deshalb klopft Studer die gesamte Einfassung im Vorfeld zuerst einmal ab, auf der Suche nach dem charakteristischen dumpfen Geräusch, das auf die noch so kleinen Hohlräume hinweist.