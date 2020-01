Mit über hundert Leuten an die Fasnacht

Es ist ein grosses «Hallo» am Sonntagabend in der Turnhalle der Heilpädagogischen Schule in Langenthal. Drei Küsschen hier, drei Küsschen da. Gefühlt alle 105 Akkordwürger begrüssen sich persönlich und halten noch ein Schwätzchen, bevor sie für die Probe ihre Instrumente stimmen, sich die Kopfhörer gegen den Lärm in die Ohren stecken und ihre Position einnehmen.