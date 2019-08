Mit Gold, Kaltnadel und Kettensäge

In der Werkstatt von Christoph Flück ist Schnupperlehrling Joscha geduldig am Feilen, während der Goldschmied gemeinsam mit Christoph Hauri und Christof Cartier zufrieden auf die soeben fertig eingerichtete Ausstellung blickt. Nicht zum ersten Mal wird Flücks Atelier am Langenthaler Mühleweg zur Galerie. Der Langenthaler Hauri und der Grabener Cartier aber stellen erstmals bei ihm aus. Zusammen mit Flücks eigenen Arbeiten entsteht aus dem Dialog so ein schöner Trialog.