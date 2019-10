Mit einem Auto wurde der Fussballplatz zerstört

Was für ein Ärger für die Wynauer Fussballer am Samstagmorgen: Vandalen haben den Rasen des SC Wynau in der Nacht auf Samstag mutwillig beschädigt. Mit einem Auto fuhr ein Unbekannter aufs Spielfeld und hinterliess dabei tiefe Furchen. Das letzte Heimspiel der Vorrunde musste deshalb kurzfristig abgesagt werden, wie «20 Minuten» berichtete.