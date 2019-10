Mister Cool hat zum Tanz gebeten

Wie Gangster sehen die sieben Vollblutmusiker in den dunklen Anzügen nicht aus. Schon eher wie die Blues Brothers, auch wenn sie mit Gangsters of Love, einem Blues von Johnny Watson aus dem Jahr 1957, ihre musikalische Visitenkarte abgeben: Rhythm ’n’ Blues, Swing und Good-Time-Rock-’n’-Roll. Albie Donnelly’s Supercharge spielten in mehr als zweitausend Shows und gelten als einer der besten Liveacts Europas.