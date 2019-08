Millimeter um Millimeter zum neuen Eis

Am 13. August geht es los: Wenn dann am Morgen die Spieler des SC Langenthal im Stadion Schoren ihre ersten Kurven ziehen, knackt und knallt es im Eis, bis sich Spalten an der Oberfläche auftun. Erst wenn der Eismeister nochmals Wasser auf die Unterlage gibt, erhält sie die nötige Festigkeit und ist bereit für das erste Testspiel der Saison.