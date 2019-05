Meister des Tanzes

Dass damit die Entscheidung kaum einfacher wird, zeigt sich an den Shows. Die Dreamboyz aus Burgdorf begeistern das Publikum mit akrobatischen Tricks ebenso wie mit der Mischung von Hip-Hop- mit Bollywood-Klängen. Auch Blackout aus Bern vermag mit einer Inszenierung von Tarzan, in fünf Minuten erzählt, zu überzeugen. Wirklich herauszustechen schafft die Gruppe Special E-Force aus Basel. Während der ersten Minute ihres Auftritts ist nichts anderes als der Atem der Tänzer zu hören, sie kombinieren Formationsänderungen und dramatische Bewegungen auf der spärlich belichteten Bühne. Die mit 23 Mitgliedern grösste Gruppe weiss ihre Tänzer effektiv in Szene zu setzen.

Doch nur drei Crews kommen eine Runde weiter, in die Challenge. Neben Special E-Force schafft es auch Bigna Ittens Gruppe Ivory. Das Trio wird vervollständigt von The Art of Generations aus Zofingen. Den drei steht eine schwierige Aufgabe bevor: Innerhalb von 15 Minuten müssen sie je eine Minute Choreografie entwickeln und einüben. In diesem Jahr sollen sie mit ihrer Performance die Queen of Pop, Madonna, zelebrieren. Kaum ist das Thema angekündigt, eilen die Gruppen von der Bühne, um sich an die Arbeit zu machen.

Von Angesicht zu Angesicht

Kreativität und Teamarbeit ist in der Challenge-Runde gefragt, und es wird eine sehr knappe Entscheidung: Schliesslich müssen sich The Art of Generations verabschieden.

Eine letzte Hürde trennt die Sieger noch von ihrem Pokal. Auf den Gesichtern der noch auf der Bühne stehenden Tänzer sieht man den Willen, das Ziel zu erreichen. Es ist Zeit für das Battle, die berüchtigte und schonungslos direkte Form des Kräftemessens im Hip Hop. In geschätzt jedem Hollywood-Tanzstreifen müssen sich die Helden einer solchen Herausforderung stellen, doch wie funktioniert so ein Kampf in Echt?

Die Crews stehen sich einander gegenüber, die Musik ist ihnen unbekannt, wenn sie beginnt, gilt es, spontan zu tanzen. Bigna Itten erklärt, dass die Gruppen sich dennoch vorbereiten können. «Kleine Choreografieteile können eingeübt werden. Sie kriegen Namen, und während des Battle ruft ein Gruppenmitglied diese quasi als Kommando.» Es sei aber trotzdem sehr schwierig, in der Gruppe die Ruhe zu bewahren. In der Hitze des Gefechts wisse man nie, was als Nächstes passieren wird.

Nicht nur die Emotionen der Tänzer kochen zu diesem Punkt, auch das Publikum fiebert mit. Der Lautstärkepegel erreicht neue Höhen, beide Teams werden angefeuert. Zwischen den Tänzern kommt es zu Duellen, eine überraschende Contemporary-Einlage von Ivory wird gekontert mit Ballett, man kann die Funken förmlich sprühen sehen. Ivory gelingt es trotz der kleineren Mitgliederzahl mehrmals, Special E-Force zu dominieren. Als die Berner es schaffen, eine Hip-Hop-Sequenz mit mehreren Akro-Tricks abzurunden und so den sechsminütigen Kampf zu beenden, steht fest: Ivory holt den Titel.