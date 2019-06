Mehrweg mit Mehraufwand

Die Fasnacht hatte noch eine Sondergenehmigung erhalten, genauso wie die Meisterfeier des SC Langenthals diesen Frühling. Doch jetzt ist damit Schluss. Das Street Festival, das bei milden Temperaturen startete, ist der erste Anlass mit über 500 Besuchern in Langenthal, der für Essen und Getränke neu Mehrweggeschirr anbieten muss. So will es der Kanton Bern.