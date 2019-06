Mehr als nur ein Kiosk

Eigentlich habe sie schon per Ende letzten Jahres schliessen wollen, sagt Madeleine Nyffenegger. Aber mitten in der Hockeysaison den Laden dichtmachen, in dem Fans seit einer Ewigkeit Tickets und Proviant für die Eishockeymatchs kaufen? «Das macht man nicht», sagte sich die 78-Jährige. Also beschloss sie, noch ein weiteres halbes Jahr anzuhängen. Am Sonntag ist nun aber endgültig der letzte Arbeitstag des Schoren-Kiosks.