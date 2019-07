Mediterrane Nächte ohne Ablaufdatum

Einfach draussen sitzen bleiben. Was gibt es Schöneres, als in einer milden Sommernacht entspannt auf dem Wuhrplatz etwas zu trinken? Seit letztem Jahr ist dies freitags und samstags an maximal zehn Abenden pro Saison länger als üblich möglich. Heuer haben in Langenthal bereits wieder drei sogenannte mediterrane Nächte stattgefunden. Der Zeitraum dauert dabei vom 1. Juni bis zum 29. September. Restaurant- und Barbetreiber können ihre Gäste so bis um 1.30 Uhr, also eine Stunde länger, bewirten. Laute Musik ist jedoch ebenso untersagt wie der Getränkeverkauf über die Gasse.