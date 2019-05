Marktgasse in Festmeile verwandeln

Gleich nach dem Nationalfeiertag steht in der Stadt ein grosses Festwochenende bevor: Am Freitag und am Samstag, 2. und 3. August, feiert die Langenthaler Fasnachtsgesellschaft (LFG) gemeinsam mit dem Sommerkino ihr Schnapszahljubiläum von 66 Jahren. Die Festivitäten unter freiem Himmel sind bewilligt und dürfen bis 2 Uhr morgens andauern.