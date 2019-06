Langenthal wird zur grossen Leichtathletikbühne

Die Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften finden 2021 in Langenthal statt. Die Leichtathletikvereinigung Langenthal (LVL) habe sich schon vor einiger Zeit für die Durchführung des Anlasses beworben, ruft diese in einer Mitteilung in Erinnerung. Nun habe der Zentralvorstand von Swiss Athletics die Kandidatur akzeptiert und den Verein mit der Durchführung des Anlasses im Stadion Hard beauftragt.

Für die LVL kommt die Zusage zum perfekten Moment: Im Jahr 2021 feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Das Publikum könne sich bereits auf zahlreiche Aushängeschilder der nationalen Leichtathletik freuen, die nun in Langenthal um Gold, Silber und Bronze kämpfen würden, heisst es in der Mitteilung.

Zeitmessung gut genug

Der Vorstand der LVL hat für den Grossanlass inzwischen denn auch ein Organisationskomitee bestimmt. Präsidiert wird das neunköpfige Team vom Roggwiler Rechtsanwalt und ehemaligen SP-Grossrat Markus Meyer.

Im Hinblick auf die Schweizer Meisterschaften 2021, als zweiten prestigeträchtigen Grossanlass nach den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften 2020 in Langenthal, hatte Alt-LVL-Präsident und EVP-Stadtrat Daniel Steiner 2018 eine Motion im Stadtrat eingereicht. Seine Forderung an den Gemeinderat, den Neubau des veralteten Zeitnehmergebäudes im Stadion Hard prioritär zu behandeln, fand bei der Mehrheit des Stadtparlaments noch im selben November aber kein Gehör.

Die Zeitmessung im Gebäude funktioniere und halte den Anforderungen auch 2021 noch Stand, argumentierte damals Gemeinderätin Helena Morgenthaler (SVP) gegen Steiners Antrag. Den Entscheid der Verantwortlichen bei Swiss Athletics hat das offenbar nicht negativ beeinflusst.

