Klares Votum für neuen Kindergarten

Die Erleichterung war gross bei Gemeindepräsident Walter Rohrbach (BDP) und Schulleiter Pierre Zesiger, als am frühen Sonntagnachmittag das Resultat der Urnenabstimmung über den Neubau für den Kindergarten vorlag: 939 Stimmberechtigte hatten ein Ja eingelegt, 456 ein Nein, was einer Ja-Mehrheit von 64,4 Prozent entspricht. «Ich bin vor allem froh und glücklich, dass das Resultat so deutlich ausgefallen und es nicht nur ein Zittersieg ist», hielt Walter Rohrbach fest, der zugleich die Sonderbaukommission präsidiert. Ihm verdeutliche das, dass die Bevölkerung die Wichtigkeit der Vorlage akzeptiere und anerkenne, dass der Nachholbedarf für Kindergarten und Schule ausgewiesen sei.