Kita-Ende: Jetzt äussern sich die Beteiligten

Die Emotionen vieler Langenthaler Eltern kochen beim Thema Kita zurzeit hoch: Es prasselt Vorwürfe an Kanton und Leitung der Kita Füchsli & Strolchli an der Farbgasse. Unbezahlte Löhne, dreckige Räume, interne Streitereien, all das soll zur plötzlichen Schliessung geführt haben. Von Betroffenen hört man verschiedenste Versionen der Geschehnisse. Doch was ist tatsächlich passiert? Aus Gesprächen, E-Mails und Briefen, die der Redaktion vorliegen, lässt sich der folgende Ablauf der Ereignisse rekonstruieren:

Schon seit Dezember hängt der Hausfrieden in der Youkita AG, schief: Die Kette hat einen Standort in Luternbach (SO), in Langenthal gehört der AG die Kita Füchsli & Strolchli. Es bestehen Expansionspläne für das 2016 gegründete Unternehmen, diese sind verbunden mit hohen Investitionen. Doch wegen interner Schwierigkeiten beginnen erste Liquiditätsprobleme in der Firma von Geschäftsleiterin Tanja Moos.

In den folgenden Monaten scheint die Situation nicht besser zu werden, in der Kita in Luternbach wird das kantonale Amt für soziale Sicherheit zugezogen. In einem Schreiben informiert das Amt am 22. Mai alle betroffenen Eltern, dass der Standort per Ende Juni geschlossen wird. Grund für die Schliessung sei, dass «behördlich festgestellte Mängel in der Führung des Betriebs nicht beseitigt» wurden.

Nur zwei Tage später, am 24. Mai, folgt neues Ungemach: Telefonisch werden die Eltern von der Geschäftsleiterin Moos über die sofortige Schliessung der Kita informiert. In Luternbach sind das 20 teils subventionierte Plätze, die entfallen. Den betroffenen Eltern werden von Moos zwar Alternativen angeboten. Einige Familien nehmen diese an, anderen ist damit aus praktischen Gründen nicht geholfen: zu weit weg, zu teuer.

Etwa zur gleichen Zeit erreichen erste Beschwerden auch das Kantonale Jugendamt (KJA) Bern über den Youkita-Zweig in Langenthal, die Kita Füchsli & Strolchli. Am 18. Juni informiert der verantwortliche Abteilungsleiter Sven Colijn in einem Brief die Eltern über die Situation. Es seien Mängel und Schwierigkeiten festgestellt worden. Als Hauptsorge wird die betriebswirtschaftliche Situation der Firma genannt. Deswegen «wird die Kita voraussichtlich in den nächsten Tagen schliessen müssen», heisst es weiter.

Am 26. Juni steht es dann fest: Brieflich bestätigt das KJA, dass «die Kita Füchsli & Strolchli per 27. Juni 2019 den Betrieb einstellt». Geschäftsleiterin Moos sagt dazu: «Das Amt hat auf der Schliessung bestanden.» Colijn gibt auf Anfrage an, dass die Schliessung von der Kita vorgenommen wurde. «Einer Schliessung, die durch das KJA verfügt wird, geht in der Regel ein umfangreicher Prozess voraus.» Der Entzug einer Bewilligung sei das letzte Mittel, das angewendet werde. So weit sei es im Fall der Youkita nicht gekommen.

Der Brief des Kantons verspricht auch eine möglichst zeitnahe Lösung. Offenbar soll dieses Versprechen eingehalten werden, schon am 2. Juli lässt sich im Internet eine Ankündigung finden: Die Oberlimatte AG eröffnet ab Mitte Juli eine neue Kita in Bützberg. Die Anmeldung für die neuen Plätze ist online ebenfalls bereits möglich.

Das sagen Betroffene

Viele Fragen bleiben weiterhin offen, und trotz Alternativen in absehbarer Zeit ist die Situation für betroffene Eltern schwierig.

Für Carmen Pedrazzini, deren Tochter in der Youkita Luternbach betreut wurde, ist klar: «Durch klarere Kommunikation der Probleme durch Geschäftsleitung und Kanton hätte dieser enorme Schaden verhindert werden können.» Pedrazzini musste ihren Wohnsitz in den Kanton Bern verlegen, um einen subventionierten Krippenplatz zu finden. Gerade der Ausfall solcher Plätze sei für die Eltern schlimm: «Nicht jeder kann es sich finanziell leisten, für einen Platz mehr als 100 Franken pro Tag zu zahlen.» Sie habe von Bekannten sowohl in Luternbach als auch in Langenthal gehört, die wegen der plötzlich fehlenden Betreuung berufliche Probleme erlebt hätten.

Auch in Langenthal ist der Unmut gross: Betroffene erzählen von unhygienischen Bedingungen im Füchsli & Strolchli. Marianne Gertsch etwa, die öfters ein eineinhalbjähriges Kind hütet, berichtet: «Der Kleine ist auch schon mit vollen Windeln nach Hause gekommen, die länger nicht gewechselt worden waren.» Grundsätzlich habe man ihm aber nichts angemerkt: «Er wirkte wie immer, ein glückliches, liebes Kind.» Die Leitung der Kita habe auf sie einen qualifizierten, wenn auch etwas überforderten Eindruck gemacht. Über die Subvention der angekündigten Plätze in Bützberg weiss man noch nichts, bis zur allfälligen Eröffnung sind die Eltern auf sich selbst gestellt.

Das hört man von Angestellten

Ebenfalls unter der Situation leidet das Personal der Youkita. Die Vorwürfe der Geschäftsleiterin Tanja Moos gegenüber sind gewichtig: monatelang keinen Lohn, zu wenig Personal, unzureichende Mittel, um zum Beispiel Essen für die Kinder zu kaufen. Allerdings hat sich bisher keine der Angestellten dieser Zeitung gegenüber direkt geäussert. Einige ehemalige Angestellte verzichteten auf jegliche Aussagen.

So reagiert Tanja Moos

Auf die heftige Kritik reagiert Geschäftsleiterin Tanja Moos erschüttert. In einem Gespräch zeigte sie sich sehr betroffen über das Vorgefallene: «Als Leiterin der Firma lag es in meiner Verantwortung, die Fehler zu verhindern.» Dass ihre Kunden und die Kinder nun zu leiden haben, tue ihr sehr leid. Aus ihrer Erzählung lässt sich schliessen: Es gab auf vielen Ebenen Probleme im Betrieb. Wegen laufender Prozesse wolle sie keine Namen nennen, sagt Moos, sie hoffe auf eine schnelle Lösung. Unbezahlte Gehälter und Rückerstattung an die Eltern will Moos schnellstmöglich begleichen.

Das hört man von der Oberlimatte

Nach den Ereignissen der letzten Tage scheint die Oberlimatte AG auf den ersten Blick als Gewinnerin dazustehen. Doch Betriebsleiter Hanspeter May widerspricht: «Wir betreiben grossen Aufwand, um möglichst bald eine Anschlusslösung bieten zu können.» Es gehe in keinster Weise um eine Expansion auf Kosten anderer. Die Privatfirma besteht seit 1993, neben einer Kita betreibt sie auch Wohngruppen für Jugendliche aus schwierigen Familiensituationen.

Erst per Anfang Juli wird die Firma als AG geführt. Die neue Webseite, auf der auch die Ankündigung der neuen Kita in Bützberg aufgeschaltet wurde, existiert seit dem 1. Juli. Das sei allerdings reiner Zufall, versichert May. Zurzeit sei man vollauf damit beschäftigt, den Start am 15. Juli zu ermöglichen. Eine Bewilligung sei vom Jugendamt erteilt worden – für wie viele Plätze genau, wisse man noch nicht. Die Zahl wird auch vom Interesse und der Anzahl Anmeldungen abhängen. Maximal können 24 Plätze geschaffen werden.

Das sagt der Kanton

Auch das Jugendamt bestätigt, dass intensiv an einer Lösung gearbeitet werde. Die definitive Bewilligung für eine Kita in Bützberg sei noch hängig, sagt der Verantwortliche Sven Colijn, doch wegen der besonderen Umstände wird ein schnelleres Verfahren möglich sein: «In der vorliegenden Situation wird voraussichtlich innerhalb eines Monats eine Bewilligung erteilt werden können.» Dies hänge damit zusammen, dass der Gesuchsteller May bereits eine Kita betreibt und die Vorgaben und Verfahren des Kantons kenne. Zudem wolle man die entstandene Lücke in Langenthal schliessen.

