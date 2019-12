Kein Begegnungsplatz im Chäppirain

«Wyssachen in Bewegung» nennt sich ein Projekt, das die Gemeinde in Angriff genommen hatte, nachdem sie sich im Rahmen der Ortsplanungsrevision von Studierenden der Hochschule hatte unter die Lupe nehmen lassen. Dabei war vor allem ein Begegnungsplatz gewünscht worden. Im Juni schien ein Standort dafür gefunden: der Chäppirain. Daraus wird nun allerdings nichts, wie Gemeinderätin Doris Zaugg Fitze an der Gemeindeversammlung informierte. Es werden wieder geeignete Plätze gesucht.