Junger Starpianist gibt sich in Langenthal die Ehre

Preisgekrönte Musiker kann man an jedem Kammermusik-Konzert im Langenthaler Bären erleben. Dass aber mit dem 26-jährigen amerikanischen Klaviervirtuosen Kit Armstrong ein vom Wunderkind zum Starpianisten gereifter Künstler auftrat, und das zwischen Kopenhagen und New York einzig in Langenthal, liess den Auftakt zur neuen Kammermusikreihe schon fast zur Sensation werden.