Jetzt ist das Tabeo eine Genossenschaft

Konsolidieren und danach weiterentwickeln – so beschreiben die Verantwortlichen des Tageszentrums für Betagte Oberaargau (Tabeo) die Ausgangslage nach der Klärung der rechtlichen Situation. Das Tabeo in Langenthal wurde kürzlich von der SR Holding von Regula und Stephan Anliker übernommen und mittlerweile in eine Genossenschaft überführt. Damit sei sichergestellt, dass das Angebot im bisherigen Rahmen weitergeführt werden könne, erklärt Susanne Bandi, die für die Kommunikation der SR Holding verantwortlich ist.