In Rütschelen um die Welt

«Üsere Ätti isch e brave Maah!», hallt es durch den Gemeindesaal in Rütschelen. Mit Liedern wie Dodo Hugs «Dr Ätti» machen die stimmgewaltigen fünfzig Kehlen der Rütscheler Singlüt den Anfang bei dieser Probe. Es folgen weitere Lieder aus der Schweiz und aus aller Welt. Die musikalische Reise, wie die Dirigentin des Chors, Anita Steiner-Thaler, sie nennt, führt die Chorsänger in Kakerlaken verseuchte Haushalte in Mexiko, auf die endlos langen Strassen Amerikas oder durch den afrikanischen Busch.