Im Städtli steppt der Bär

Friedlich liegt sie da in der warmen Junisonne: Wangens Altstadt an der Aare. Doch etwas ist anders als sonst. Der friedliche Schein trügt: Aus den verwinkelten Gassen des Städtchens erklingt Musik, das Klatschen von Händen und Gelächter ist zu hören. Es ist kein Sonntag wie jeder andere, so viel steht fest. Grund dafür ist das vom Verein RegioW erstmals organisierte Strassenspektakel, welches schaulustiges Publikum aus der ganzen Region auf Wangens Gassen lockt.