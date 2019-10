Noch vor einem Jahr schien alles gut, die Zukunft der Brunnenkressekultur in Wynau gesichert. Alle Beteiligten sprachen mit viel Freude und Optimismus über das einzigartige Kleinod. Seit über 100 Jahren wird an der Grenze zu Roggwil Brunnenkresse angepflanzt und geerntet (siehe Kasten). Bettina Springer und ihr Partner Daniel Nussbaumer wurden im November den Medien als neue Betriebsleiter vorgestellt. Sie übernahmen per 1. Januar die Nachfolge von Ingrid und Mathias Motzet.