«Ich musste notoperiert werden, um mein Bein zu retten»

Das Jahr 2019 begann für mich mit einem Mannschaftsausflug nach Davos. Wir hatten eine ziemlich schwache Phase in der Meisterschaft, und es drohte der freie Fall in der Tabelle. Unser heutiger Präsident, Gian Kämpf, rief mich an, und wir beschlossen, ein Teambuilding vor den Playoffs in Davos zu machen. Nach vielen Aktivitäten und langen Nächten kehrten wir mit frischem Spirit zurück und gewannen die letzten drei Spiele der Qualifikation gegen die bestplatzierten Teams der Liga.