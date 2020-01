HVH-Frauen sind auf einem guten Weg

Die Frauen des HV Herzogenbuchsee haben in den Spielen der letzten Woche gezeigt, dass sie für den Abstiegskampf gut gerüstet sind und der Ligaerhalt im Normalfall ohne grosse Probleme zu bewerkstelligen sein sollte. Die Oberaargauerinnen gewannen am Mittwoch gegen den Tabellenletzten GC Amicitia Zürich 30:20 und am Samstag beim Zweitletzten Yellow Winterthur 30:27.