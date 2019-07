Hilfe für Blinde und Augenkranke

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) konnte sich freuen: Im vergangenen Jahr haben Oberaargauerinnen und Oberaargauer total 255'734 Franken gespendet, um Menschen in Not in Armutsgebieten zu helfen. Umgerechnet lassen sich mit diesem Betrag 5114 Operationen am grauen Star finanzieren, teilte die Blindenmission in einer Medienmitteilung mit. Durch die Routineoperation könnten so erblindete Menschen in Entwicklungsgebieten ihre Sehkraft zurückerhalten.