Gottfried Bangerter hinterliess in der Stadt Spuren

Plan für die Tuchfabrik Stettler und Bangerter. Bild: Staatsarchiv Bern, FI Egger 240

Fragt man Alt-Stadtpräsident Thomas Rufener nach den Verbindungen zwischen seinem Urgrossvater und Gottfried Bangerter, holt dieser eine Festschrift der Carba Aktiengesellschaft hervor. Was heute gemäss Website unter dem Namen Carbagas Teil der Air-Liquide-Gruppe ist, dem Weltmarktführer bei Industriegasen, begann 1893 als kleiner Betrieb in einer ehemaligen Kupferschmiede in der Matte in Bern, der Kohlensäurefabrik Bern AG. Unter den Gründern: Gottfried Bangerter aus Langenthal, der auch gleich das Präsidium übernahm.