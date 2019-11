Gesucht: Eine sinnvolle Wasserversorgung

«Ich bin froh über die vielen Leute, die den Weg hierher gefunden haben», sagte Adrian Fankhauser, Gemeindepräsident von Ochlenberg, in seinen Begrüssungsworten zur Gemeindeversammlung im Schulhaus Oschwand. 46 (10,3 Prozent) von 443 Stimmberechtigten nahmen an der Versammlung am Freitagabend teil. Ausführlich wurde über den Aufbau einer öffentlichen Wasserversorgung orientiert. Ochlenberg verfügt über keine gemeindeeigene Wasserversorgung. Die drei unabhängigen Versorgungen Oschwand, Spych und Sulzberg, alle in Privatbesitz, versorgen die Einzelhöfe und Streusiedlungen mit Quellwasser.