Gemeinsam noch attraktiver

Wie zufrieden sind die Einwohner vor und nach der Gemeindefusion von Hermiswil und Seeberg per 1. Januar 2016? Um diese Frage zu beantworten, hatte sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern entschieden, an einem Fusionscheck teilzunehmen. Die erste Befragung fand im Herbst 2015 statt. Rund zweieinhalb Jahre nach der Fusion erfolgte die zweite Befragung. Der Check wurde von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur entwickelt.