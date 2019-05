Gemeinderat prüft den Bau eines neuen Wasserreservoirs

Das Wasserreservoir in Wangen an der Aare ist alt. Der Gemeinderat prüft deshalb einen Neubau. «Es ist keine überdringliche Aufgabe», sagte Gemeinderat Roland Kaserer an der Gemeindeversammlung. Besonders im Hinblick auf die finanzielle Situation der Gemeinde. Eine Lösung mit Wiedlisbach würde Spielraum verschaffen. «Wir hätten so einen Plan B für die Wasserversorgung.»