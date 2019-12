Was tun, wenn man spätabends mit dem Auto unterwegs ist, sich aber nicht mehr fähig fühlt, selber nach Hause zu fahren? Im Dezember gibt es im Oberaargau für solche Fälle die Aktion Nez Rouge Solothurn. In Zweierteams holen Freiwillige Person und Fahrzeug ab und bringen sie heim – kostenlos. Das bedarf einiges an Organisation. «Wir managen hier für einen Monat eine kleine Firma», sagt Monika Kummer. Sie sitzt im Vorstand von Nez Rouge Solothurn und kümmert sich um die Medienarbeit.