Frontalkollision zwischen zwei Autos

In der Nacht auf Freitag kam es in Melchnau im Bereich Häisiwil zu einem Unfall: Zwei Autos prallten kurz vor 22 Uhr frontal ineinander. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei war ein Fahrzeug von Madiswil nach Melchnau unterwegs. Zeitgleich fuhr ein anderes Auto in die entgegengesetzte Richtung. Weshalb es dann auf der Nebenstrasse zur Kollision kam, ist noch unklar.