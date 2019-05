Es funktioniert auch ohne Filiale

Landauf, landab überprüft die Post seit einigen Jahren, welche Filialen optimal genutzt werden und welche sich nicht rentieren. Auch im Oberaargau kommt esdiesbezüglich immer wieder zu hochemotional geführten Diskussionen.

Jüngste Beispiele: In Wiedlisbach zieht die Post ab Oktober in den Coop, in Bützberg gibt es zurzeit viele rote Köpfe wegen der angestrebten Agenturlösung in der Bäckerei Felber.

Ein Zentrum verschwindet

Die Anwohner fürchten Einbussen im Service, sehen in der Post ein Dorfzentrum, das verschwindet.Vonseiten der Post hört man andere Töne: Defizitäre Filialen könnten nun mal nicht weitergeführt werden.

Vor rund einem Jahr wurde die gleiche Debatte, die zurzeit Bützberg bewegt, auch in Melchnau geführt. Schon 2016 gab der gelbe Riese die Schliessung der Postfiliale bekannt.

In der Folge sammelten die Anwohner rund 900 Unterschriften, auch der Gemeinderat setzte sich vehement gegen das Vorgehen ein. Genützt hat alles nichts, seit März 2018 gibt es in Melchnau eine Agentur im Volg.

Gleiches Angebot, anders

Ein Augenschein vor Ort lässt keine Zweifel übrig: Der Laden hat nun auch eine Postnische, mit Waage, gross beschrifteten Anleitungen und Computer.

Sie sticht etwas raus aus den Regalen mit sauber eingereihten Schokoriegeln und Keksen. Das System scheint aber zu funktionieren, zumindest läuft der Betrieb am Montagnchmittag problemlos.

Volg-Angestellte Martina Trachsler stimmt dem zu: «Wir haben uns gut an die neuen Aufgaben gewöhnt.» Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten eine Schulung absolvieren, seither unterstützen sie die Kunden bei den verschiedenen Geschäften.

Konkret bedeutet das: Pakete und Briefe entgegennehmen, Briefmarken verkaufen und auch Einzahlungen sowie Auszahlungen vornehmen. Also im Grunde genommen alles, was auch in einer normalen Filiale des gelben Riesen geboten würde, könnte man denken.

Doch eine kurze Umfrage unter den Bewohnern zeigt: Richtig angekommen ist die neue Agentur im Dorf noch nicht. Dies liege aber keinesfalls an den Volg-Angestellten, versichern mehrere Ladenbesucher.

Vielmehr sei es schwierig gewesen, sich an die gemachten Abstriche zu gewöhnen, findet Anwohnerin Anita Ulli. Sie sende immer noch viele Briefe, mindestens 25 pro Monat: «Das neue System funktioniert, die Briefe werden rechtzeitig abgeholt, aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche.»